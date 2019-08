Les pedres de l’antiga mola pública surten a l’aire lliure

Tothom qui ho vulgui tindrà l’oportunitat de veure com eren de les pedres de l’antiga mola pública. Aquestes han estat instal·lades al carrer de la Grau, podent-se observar per tots aquells que passegin pel camí ral. Aquesta és una iniciativa de recuperació del patrimoni impulsada pels veïns i el Quart d’Ansalonga, i que ha comptat amb la col·laboració del Comú d’Ordino.

Les pedres són les originals de granet i calcària que daten del segle XVII, i servien per moldre el gra del cereal amb el qual es produïa pa i s’alimentava els animals. La mola estava situada on actualment hi ha el Quart i va funcionar fins a la dècada dels anys cinquanta. «Les cases riques tenien la seva pròpia mola i després, a cada poble n’hi havia una per tots. Per exemple, a la borda d’Ansalonga en tenien una pròpia», va exposar Antoni Naudí de cal Gran de Tor, un dels veïns impulsors del projecte.

De molins d’aquest tipus van arribar a existir una vintena a la parròquia. En una molta s’hi posava un sac de gra, amb un pes de 60 quilos, que trigava a moldre’s unes dues hores aproximadament. «Amb una molta a la setmana ja feies per a tots els veïns, a Ansalonga érem quatre cases», va exposar Naudí. El blat, el sègol i l’ordi eren els principals cereals que es cultivaven als prats de la parròquia.