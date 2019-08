Bona resposta a la jornada solidària del Museu Thyssen

Dijous es va viure una jornada solidària al Museu Carmen Thyssen Andorra en benefici del Comitè d’Andorra per l’Unicef. En una campanya anomenada #PayWhatYouWish, tota la recaptació de les entrades al centre museístic d’Escaldes-Engordany i les aportacions que fessin als visitants anaven destinades a un dels programes que desenvolupa l’ONG. Es van recollir un total de 784 euros.

La iniciativa es va portar a terme dins el conveni de col·laboració que existeix entre les dues entitats i que va signar-se fa un any. Van visitar el Thyssen durant el dia 135 persones, que amb el preu de les diferents tarifes de les entrades van suposar 419 euros, mentre que les aportacions voluntàries a través de donatius van ser de 365. En la primera ocasió en què realitzaven aquesta acció les dues entitats, «estem satisfets amb el resultat, perquè va ser un degoteig constant de persones, tant de turistes com de gent del país», va assenyalar Marta Alberch, directora d’Unicef Andorra. Per la seva part, el director artístic del Carmen Thyssen Andorra, Guillermo Cervera, destacava «la bona resposta que ha tingut la iniciativa. El que més importa és que la gent sigui solidària. És una activitat nova, i com passa amb totes les que es comencen a fer, esperem que amb el temps es vagi coneixent i consolidant».

Per a Alberch, comptar amb un col·laborador com el Museu Thyssen «ajuda a donar visibilitat a dues causes, tant a la cultural com la solidària». La recaptació obtinguda està dirigida al projecte que desenvolupa Unicef Andorra al Bhutan, que té l’objectiu de millorar l’accés a una educació inclusiva als infants amb discapacitat. Realitzen tasques d’adequació de les escoles amb rampes per a facilitar-los-hi l’accés, la formació de professors en el llenguatge de signes i la lluita contra els estigmes que aquests infants pateixen per motius culturals. Compten al país asiàtic amb divuit escoles inclusives en les quals assisteixen a 650 infants amb discapacitat. També s’atén a un centenar més amb discapacitat auditiva.