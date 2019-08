El PS dubta de la convalidació del bàtxelor d’infermeria

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Roger Padreny, ha denunciat les dificultats que es troben per accedir al mercat laboral, tant a Andorra com als països del voltant, alguns dels estudiants graduats al bàtxelor d’infermeria de l’UdA. Davant d’aquesta situació, el parlamentari ha demanat explicacions al Govern mitjançant una sèrie de preguntes que s’hauran de respondre de forma escrita.



Un dels dubtes que tenen és si realment els estudis es convaliden sense problemes per poder exercir a l’estranger, especialment a França o Espanya. «Quan accedeixen al mercat laboral espanyol no tenen convalidat el títol i han de fer crèdits suplementaris», exposa Padreny, assenyalant que això «els complica la possibilitat de treballar en aquest país». D’altra banda, també posa de manifest que diversos estudiants els han fet arribar el seu malestar perquè «quan es presenten als edictes del SAAS no els accepten perquè no tenen experiència prèvia».



Per tot plegat pregunta al Govern si el bàtxelor permet la seva convalidació i reconeixement directe del títol a l’estranger, en especial als països veïns, i si no és així per quin motiu, i també vol saber si hi ha algun conveni entre el SAAS i l’UdA perquè els alumnes puguin fer pràctiques al país i si això els permetria consolidar una plaça. D’altra banda demana dades sobre el nombre total d’estudiants que han fet els estudis i si s’han rebut queixes per la inserció laboral.