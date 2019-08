Juli Bayot i el gos Gandalf guanyen a Castellar de n’Hug

Juli Bayout i el seu gos Gandalf es van proclamar campions del 57è concurs de gossos d’atura de Castellar de n’Hug. En la cita, que va tenir lloc ahir al matí a la localitat berguedana, hi van prendre part 15 pastors, tres més que en l’anterior edició, provinents d’arreu del territori català, a més del País Basc, la Catalunya Nord, Mallorca i el País Valencià. L’edició d’aquest any va tenir com a curiositat que en realitat no hi va participar cap gos d’atura, sinó que tots eren d’altres races, majoritàriament border collie.

Com sempre, centenars de persones es van aplegar al Pla del Castell per presenciar el concurs, que es va allargar durant tres hores. Entre elles, també, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que era la primera vegada que assistia al certamen.



Després de la primera ronda, tan sols tres dels quinze participants van poder passar a la segona i darrera ronda. El gran triomfador, però, va ser el valencià Juli Bayot amb Gandalf, després de demostrar que l’animal està molt ben ensinistrat i que tenen una gran complicitat.



L’alcalde de Castellar de n’Hug, Salvador Juncà, va reclamar més col·laboració de la Generalitat per poder mantenir el concurs i alhora, incentivar la raça catalana de gossos d’atura perquè torni a ser, realment, la protagonista del concurs. Torra es va comprometre a seguir donant suport al concurs «perquè es pugui arribar a les 100 edicions». En aquest sentit, va avançar que durant les properes setmanes està previst celebrar una reunió entre la conselleria d’Agricultura i l’ajuntament per tal de definir la col·laboració. Moment abans del concurs, Torra va visitar l’ajuntament i va signar el llibre d’honor de la localitat.