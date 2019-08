Cardelús millora però acaba 27è al Gran Premi de la Gran Bretanya

Xavi Cardelús va acabar ahir 27è al Gran Premi de la Gran Bretanya disputat a Silverstone, en una jornada que va ser positiva per al pilot andorrà, que havia arribat a la cursa després de dos dies d’entrenaments complicats amb un problema tècnic a la primera jornada i una caiguda provocada per un altre pilot durant l’entrenament de dissabte.

Malgrat això, dues dades importants a l’hora de qualificar de positiva la prova d’ahir són que la seva volta ràpida en cursa de 2.07,819 minuts va millorar un segon el seu millor registre dels entrenaments i que aquesta volta va ser només 2,9 segons més lenta que la millor de la cursa quan als entrenaments, les diferències estaven al voltant dels quatre segons. Durant la cursa, Cardelús va estar lluitant amb el japonès Nagoe, a qui va avançar a l’arribada i l’alemany Tulovic, que al final el va precedir.

«Està clar que la posició obtinguda, aquest 27è lloc, no és on vull ser, però el cert és que la valoració de la cursa és positiva perquè hem tornat a fer un pas endavant després de tots els problemes que vàrem tenir divendres i dissabte, sobretot la caiguda provocada per un altre pilot que no em va permetre fer un bon registre al classificatori perquè només vaig poder completar dues voltes senceres», comentava i remarcava que «he millorat la meva volta ràpida d’entrenaments un segon, he retallat força les diferències respecte als pilots més ràpids de la categoria». «He acabat davant del japonès i darrere l’alemany que se m’ha escapat a sis voltes del final, en definitiva, les sensacions amb les quals deixo Silverstone són bones malgrat que les perspectives de cursa eren complicades tenint en compte el que havia passat als entrenaments», destacava l’andorrà.