Els joves de Santa Coloma s’oposen a prohibir l’alcohol

Les declaracions del Ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, sobre la possibilitat d’eliminar la venda d’alcohol dins del recinte de les festes majors no ha agradat gaire als joves, i més concretament als que formen part de la comissió de festes de Santa Coloma. «On fem diners és a les barres. Eliminar-les suposaria reduir els ingressos en una part important i, per tant, l’opció de tenir un pressupost adequat per fer activitats de cara a l’any següent», va assegurar ahir un dels seus membres, Èric Miró, a l’ANA. Tanmateix, va precisar que aquest any ja han reduït el nombre de barres. En concret, en edicions anteriors instal·laven dues i aquest any només compten amb una.



Els joves de Santa Coloma no volen entrar en cap mena de conflicte amb Rossell, però després de les declaracions del ministre, Miró va defensar que són «un dels grups que regala més menjar de tot el Principat», com és el cas dels flams, l’arrossada o la xocolatada. «Tot és completament gratuït. El pressupost per fer tot això surt de la recaptació dels vespres i la nit. I no obtenir beneficis», va precisar.



La comissió de festes del poble té un pressupost tancat amb el qual poden fer front a la majoria de despeses, «però no a totes», va advertir Miró. D’aquesta manera, els ingressos directes procedents de la venda a la barra, «és vital» per la seva subsistència, ja que «moltes vegades per cobrir les despeses utilitzem el que hem recaptat l’any anterior», va explicar el jove. En aquest sentit, Miró va afirmar que sense barres les activitats gratuïtes de la festa major «es podrien veure reduïdes a la meitat».

Pacte amb la cònsol

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va dir durant la inauguració de l’exposició La nova Santa Coloma que hi havia hagut diferents reunions entre el grup de joves de la comissió i el comú, un extrem que va confirmar Miró. «Ens vam comprometre amb ella a no vendre alcohol a menors i així ho hem fet i farem. També tancarem la barra a una hora determinada».