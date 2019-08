L’arròs, el rei de la festa

Una arrossada popular és sinònim d’èxit. La d’ahir de la festa major de Santa Coloma no va ser una excepció i no va sobrar cap de les 500 racions que va elaborar el xef Abundi Monterde. «I això que sempre fem perquè en sobrin. Posar 10 quilos d’arròs més no costa res», va manifestar el mestre paeller. En una jornada com la d’ahir tampoc va fallar la dita que diu que el primer que arriba és el primer que s’asseu. Quasi un centenar de persones van fer cua sota el sol per aconseguir un plat d’arròs molt abans que toquessin les dues del migdia, l’hora d’inici del dinar, mentre les autoritats celebraven la missa solemne i ballaven sardanes amb altres veïns i la cobla Jovenivola d’Agramunt. Tanmateix, els padrins van brodar el ball del contrapàs.

Marsol destaca la responsabilitat dels joves organitzadors i espera «que segueixin així»

Els assistents a l’arrossada se sabien la lliçó d’altres anys i per fer front a la forta calor van anar abillats amb paraigües que a dures penes feien de para-sols perquè eren plàstic pur. A més, van fer relleus. Mentre uns feien cua sota el sol, els altres descansaven a l’ombra i, de pas, guardaven les cadires i la taula que s’havien adjudicat per gaudir de l’àpat en companyia i amb un gotet de vi. Pobre de qui gosés agafar un seient ja autoassignat!



La cònsol major de l’Andorra la Vella, Conxita Marsol, acompanyada de la consellera de Turisme, Mònica Codina, i el conseller d’Urbanisme, Josep Antoni Cortés, va fer els honors i va repartir els primers plats. «Ens hem distret ballant sardanes», es van disculpar pel retard d’un quart d’hora en començar a servir un arròs que estava per llepar-se els dits. «Cada any intento que sigui diferent i variem els ingredients. Aquesta vegada he optat per acompanyar l’arròs amb pollastre i verdures, però també hi he posat secret ibèric, carn de caça, una mica d’ànec. També he afegit un toc de romaní», va detallar Monterde. Respecte a l’ambient, va assenyalar que «l’important és fer gaudir a la gent i viure aquest ambient tan familiar», va admetre el xef, que és un professional de l’art de fer paelles multitudinàries i també és el responsable de les arrossades de la capital i d’Escaldes.

Felicitació a la comissió

Marsol va aprofitar el dinar popular per fer un balanç de la festa major de Santa Coloma, que acabarà avui amb la festa de l’escuma i un ball de nit. «Està sent molt participativa. És una festa major de poble per al poble, on es tracta que tothom s’ho passi bé». A més, la cònsol va precisar que no s’havia produït cap incident. Tot plegat és mèrit de la comissió, integrada per un nodrit grup de joves. En aquest sentit, la dirigent va felicitar-los. «Estem molt contents dels joves que formen aquesta comissió de festes. Ho estan fent molt bé, són responsables i esperem que segueixin així», va manifestar.