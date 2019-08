El projecte de cogeneració de la Comella avança a «bon ritme»

FEDA treballa per posar en marxa a finals d’aquest any la primera de les fases del projecte de cogeneració de la Comella. Les obres necessàries estan «avançant a bon ritme» i està previst que aquest hivern ja es pugui subministrar calefacció i aigua calenta a la zona dels Serradells, va anunciar ahir el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, l’ANA.



El responsable del projecte va indicar que s’estan fent «uns petits treballs» al Centre de Tractament de Residus per poder aprofitar l’energia residual de la planta i poder-la distribuir a través de la xarxa de calor. A més, i de manera paral·lela, s’estan posant dues canonades per fer arribar calefacció i aigua calenta fins als usuaris i completar així l’anomenada xarxa de calor. Aquests últims treballs ja es troben a la meitat de la seva realització.



Quan aquesta primera fase de les obres acabin, el centre esportiu dels Serradells i l’escola bressol comptaran amb calefacció i aigua calenta procedent d’aquesta xarxa. També s’estan «acabant de tancar convenis» amb altres instal·lacions com el centre penitenciari i algun altre client de la zona per si s’hi volen embrancar, va precisar Travé. A principis del 2020 començarà la segona fase del projecte. S’ampliarà la xarxa de calor fins a la carretera de la Comella, una part de la Baixada del Molí i fins al camp del Consell. FEDA Ecoterm vol arribar a 2.000 llars de la capital.