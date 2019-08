Benazet prioritza el reglament per a la donació d’òrgans

El ministre de Salut, Joan Martinez Benazet, va reconèixer ahir que treballa en l’elaboració del reglament de la llei d’òrgans i teixits, com també el de les voluntats anticipades, «és una prioritat del Govern durant l’inici de la legislatura». El titular de la cartera, a més, va anunciar a l’ANA que ja s’han fet diferents contactes amb el Ministeri de Salut d’Espanya per assessorar-se.



El titular de la cartera es va pronunciar al respecte després que l’esportista i infermera del SAAS Maria Jesús Martínez lamentés durant la seva participació en els Jocs Mundials de Trasplantats que a Andorra no es podia ser donant d’òrgans. Predisposat a treballar en la matèria, Benazet va indicar que hi ha un contratemps: el Govern en funcions d’Espanya. «Hem començat a treballar, però les coses s’estan allargant», va reconèixer el ministre. Tot i això, i havent aprovat la llei d’òrgans i teixits al final de l’última legislatura, va assegurar que dotar-la d’un reglament «permetrà una millor coordinació amb Espanya».

Decisions lligades a la història

Respecte a la norma de voluntats anticipades, el ministre va indicar que treballen en regular-la a través de la Llei de drets i deures dels pacients i que s’incloguin a la història clínica», tal com es procedeix a Espanya, on el metge de capçalera pot consultar les decisions que prenen els usuaris.