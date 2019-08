Tal dia com avui... de fa 7 anys

Proliferen els negocis de compra i venda d’or

Malgrat que durant la crisi es van tancar més negocis que no pas obrir-ne, el negoci de la compravenda d’or va comptar amb 21 nous establiments dedicats a fer circular el metall preuat en tant sols un any i vuit mesos.

El Parc Central s’omple de seguidors per acomiadar la Vuelta

El Parc Central va ser l’escenari per donar sortida a la novena etapa de la Vuelta a Espanya i va quedar oberta la possibilitat de realitzar una etapa íntegra al país en la qual augmentessin les hores de retransmissió televisiva.

L’Educació centra el debat a la Universitat d’Estiu

La 29a Universitat d’Estiu d’Andorra va obrir les portes amb l’objectiu de ser útil de cara a la presidència del Comitè de Ministres del Consell d’Europa i va centrar-se en el paper de l’educació per a una convivència harmoniosa.

Un 2,4% menys de turistes atesos a la Rotonda

Entre desembre del 2011 i juliol del 2012 es van atendre a la Rotonda 52.616 persones, una caiguda del 2,4% respecte al mateix període del 2011.

El protagonista... Alberto Contador

El llorejat ciclista madrileny Alberto Contador va ser un dels grans atractius en la novena etapa de la Vuelta a Espanya que va sortir des del Principat d’Andorra, on va ser envoltat d’aficionats que es van aplegar al Parc Central per aclamar el seu nom just després del control de firmes.