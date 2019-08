El pressupost participatiu tornarà a comptar amb 300.000 euros

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va presentar ahir la tercera edició dels pressupostos participatius, que enguany tornaran a comptar amb una dotació econòmica de 300.000 euros. «Aquest és un pressupost participatiu continuista que ve des del 2017 i vist el bon resultat obtingut per aquesta iniciativa ciutadana s’ha decidit continuar tirant endavant», va expressar Torres.

Així doncs, tots els ciutadans majors de 18 anys podran presentar propostes «que siguin d’interés general per a la ciutadania al web www.pressupostparticipatiu.ad o presencialment al servei de Tràmits del Govern. El termini començarà avui a les 8.00 hores i s’allargarà fins al 23 de setembre a les 17.00 hores.

Les propostes hauran de ser aprovades tant tècnicament com econòmicament per una comissió que examinarà que aquestes compleixin els criteris establerts i, un cop fet aquest procediment, es donarà a conèixer el llistat definitiu que es sotmetrà a votació. El sufragi romandrà obert des del 3 d’octubre a les 8.00 hores fins el 28 d’octubre a les 17.00 hores.

En relació a l’edició del 2017, on va guanyar la passarel·la elevada a la CG1 davant de l’Estadi Comunal Joan Samarra d’Andorra la Vella, Torres va concretar que es van presentar 124 participants amb 161 propostes, de les quals 28 van ser validades en una votació que van participar 1.082 persones.

Un any més tard el projecte que va resulta vencedor va ser els arbres de vent, un sistema d’energia eòlica renovable que entrarà en la seva fase de licitació a partir del 18 de setembre. Quant a l’edició del 2018 es van presentar 76 participants amb 97 propostes, de les quals 28 van ser validades en una votació que van participar 1.696 persones.

Respecte al descens de propostes presentades, Torres va sostenir que «devia ser pel motiu que s’entenia molt més que era per les competències d’Ordenament Territorial. És a dir, van haver-hi menys propostes però les propostes acceptades van ser les mateixes». En aquest sentit, el ministre va augurar que «cada any probablement hi haurà menys propostes però les acceptades seran les mateixes o fins i tot es poden incrementar».

Estendre les competències

Com en anys anteriors, el criteri d’acceptació de les propostes es circumscriurà a les competències del Ministeri d’Ordenament Territorial. No obstant això, Torres va afirmar que la idea de l’Executiu de cara als propers pressupostos és fer-ho extensible «en diferents departaments» a través de la secretaria d’Estat de Participació Ciutadana, que encapçala Marc Pons. De fet, segons el programa electoral de DA, aquests pressupostos participatius s’haurien d’obrir a cada ministeri «començant pels de Cultura, Educació i Medi Ambient».