L’Sport Wellness Mountain Spa col·labora amb Assandca

L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) suma una nova col·laboració de la mà del centre Sport Wellness Mountain Spa, situat a Canillo. Ambdues parts van acordar el passat 24 de juliol que el centre de benestar cedirà a l’associació el 10% de la recaptació obtinguda durant l’estiu amb la venda de tractaments de la marca de cosmètica IsClinical. Tanmateix, l’Sport Wellness Mountain Spa i IsClinical oferiran el 5 de setembre una jornada solidària en què les persones que reben tractament oncològic tindran l’oportunitat de gaudir, sense cost, del tractament Harmony Facial iS Cancer Care, el qual ha estat dissenyat per a les persones amb la pell molt sensible o que necessiten tractaments amb productes no invasius.



IsClinical està creada i distribuïda per Innovative Skincare, «empresa compromesa amb la recerca, el tractament i els programes de lluita contra el càncer», va indicar Assandca a través d’un comunicat de premsa. L’entitat preveu que la col·laboració amb Sport Wellness Mountain Spa es prolongui durant la temporada d’hivern.