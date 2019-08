Raimón Marchán es converteix en nou jugador de l’FC Andorra

L’FC Andorra segueix reforçant-se de manera que el centrecampista Raimón Rai Marchán s’ha convertit en nou jugador tricolor. D’aquesta manera, el jugador nascut a Vilafranca del Penedès s’incorporarà als entrenaments en els pròxims dies, quan el seu fitxatge sigui oficial per part de l’entitat.

El jugador de 26 anys arriba provinent del filial del Celta de Vigo i s’adapta molt bé al joc proposat per Gabri García, ja que és capaç de crear un bon futbol. Està format a la base del Reial Madrid i ha jugat a equips com el Leganés, el València Mestalla i el Reial Valladolid Promeses. En aquest sentit, ara ha apostat per incorporar-se al nou projecte de Gerard Piqué a la Segona Divisió B.

D’aquesta manera, el jugador ja podria debutar aquesta cap de setmana en el partit contra el CF Badalona al Prada de Moles, en l’enfrontament que suposarà l’estrena dels tricolor a casa en la nova categoria, després d’haver ascendit per partida doble en pocs mesos.