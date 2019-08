Musli, el nou jugador referent del MoraBanc

El BC MoraBanc Andorra va presentar ahir a la seu d’Andorra Turisme un dels grans fitxatges de la temporada, el serbi Dejan Musli, que està cridat a ser un dels jugadors essencial de la temporada i que arribava per ser dominador a la Lliga Endesa.

«El més destacat del fitxatge de Dejan Musli han estat les seves ganes de venir i crec que és important dir-ho perquè parlem d’un jugador que ha estat entre els millors pivots de la competició», va explicar el general manager del club, Francesc Solana.

Per la seva banda, Musli, va comentar que «l’equip té bons elements però hem de treballar dur i després veurem, hem d’anar pas a pas» i que «em trobo bé» després de la temproada passada. «Andorra és un bon lloc per jugar i per guanyar partits», va assegurar el jugadors que es va mostrar absolutament ambiciós.

Així, el pivot torna a les ordres d’Ibon Navarro, de quan estava al Manresa. «Allí vaig tenir més temps per entrenar i ara tindrem dos enfrontaments a la setmana, una de la lliga i un altre de l’EuroCup», comentava.