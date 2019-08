Claverol retorna els diners a la Fundació Privada Tutelar

L’expresident de la Fundació Privada Tutelar, David Claverol, va retornar ahir els diners que va sostreure de l’entitat, motiu pel qual va ser destituït la setmana passada. En un comunicat, la mateixa Fundació Tutelar va confirmar que els diners, que ascendirien a uns 22.000 euros, van ser ingressats en un dels comptes de l’ens. Des de la Fundació s’esperava que Claverol ingressaria els diners durant aquesta setmana, ja que segons fonts consultades pel PERIÒDIC, s’hi hauria compromès per escrit a través de les cartes que havia dirigit en dies anteriors a l’entitat.

Des del Patronat no es va informar si el mateix Claverol va ser qui va fer l’ingrés. Segons apunten les fonts, però, no tenen constància que les hagués fet personalment al país -cosa que implicaria el risc de poder ser retingut-, tot i que tampoc van confirmar que ho hauria fet un intermediari. Expliquen que la gestió de tota aquesta situació durant aquests dies s’hauria fet des de la Costa Daurada, on hi acostuma a estiuejar. Segons apunten, Claverol ja s’havia adreçat a la Fundació per tal de fer els ingressos entre el 16 i el 19 d’agost, cosa que finalment no es va produir.

La comunicació amb Claverol s’havia fet en els últims dies en base a cartes escanejades que s’enviaven per correu electrònic al patronat. Claverol també hauria apuntat a finals de la setmana passada per retornar els diners sostrets, però no ho va fer al·legant motius familiars. Paral·lelament, el Patronat de la Fundació Privada Tutelar també va informar ahir mateix a la Fiscalia, que té oberta una investigació, perquè decideixi si el gest de Claverol és considerat com un factor atenuant a la causa oberta.

Preguntats pels diners que suposadament s’haurien justificat per a un nou local de la Fundació, les mateixes fonts expliquen que l’ens encara no té el local decidit i que encara es troben en ple procés per trobar-lo. «Hem mirat locals, hem buscat accessibilitats i preus i hem portat tècnics per analitzasr la viabilitat d’un local, però no el tenim i no sabem quin és», relaten. A més, afirmen que encara no s’havia fet cap obra ni s’havia contactat «amb ningú».

Les fonts consultades reproven els fets comesos per Claverol i comenten que l’actitud ha sigut «inadmissible», tot i que afirmen que aquesta situació no ha afectat la seguretat financera de l’entitat. El patronat de la Fundació Privada Tutelar va anunciar la destitució immediata de Claverol, que estava en el càrrec des del passat 9 de juliol, després que es detectessin reintegraments i l’emissió de factures sense justificació. Se li van revocar tots els poders i es va enviar una carta a totes les entitats bancàries per tal que no pogués tenir accés als comptes.

El 98% dels fons, a accions

Des de la Fundació expliquen que actualment destinen, segons les auditories, el 98% dels fons que reben a les accions per a les persones amb discapacitat. La setmana passada, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, que també és patró de la Fundació en representació del Govern, no va voler avançar la qualificació jurídica que podrien tenir els fets, tot i que s’apuntava que es podrien arribar a qualificar de presumpta apropiació indeguda. Rossell, que va insistir en preservar la presumpció d’innocència, va explicar que s’havien detectat reintegraments d’entre 2.000 i 3.000 euros, concretant que un parell es corresponien a l’etapa en què només era patró, però en què ja tenia poders per intervenir els comptes.