El FeMAP tanca la novena edició amb 5.500 assistents

La novena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) va concloure diumenge passat amb un total de 5.507 assistents, el que referma, segons l’organització, l’arrelament d’aquest esdeveniment al territori. En els pràcticament dos mesos en què s’ha allargat la programació del certamen, que ha tingut a Flandes com a país convidat, s’han exhaurit les entrades de 20 dels 53 concerts previstos. De cara al seu desè aniversari, l’objectiu és el d’inaugurar el festival amb una nova producció pròpia: la Missa de Difunts de Joan Brudieu, el compositor francès que va arribar a la seva infantesa a la Seu d’Urgell -on també va morir- i que segons els estudiosos hauria nascut l’any 1520.

Amb l’actuació d’Arnau Tomàs i Mercè Hervada, la qual va tenir lloc aquest diumenge a l’església de Beget de Camprodon (Ripollès) va tancar portes la novena edició del FeMAP, que va donar el seu tret de sortida a la Seu d’Urgell el 5 de juliol passat. L’organització, que va mostrar satisfeta amb la xifra de públic que va congregar el certamen, preveu programar concerts en més municipis dels que els acullen en l’actualitat. Durant els mesos de juliol i agost, el festival va apropar diversos grups i solistes que habitualment interpreten els seus repertoris en auditoris d’arreu del món i que en aquesta ocasió els van portar fins al Pirineu. Dels més de mig centenar de concerts programats, destaquen formacions com ara la de Romina Lishcka i Sofie Vanden Eynde, l’Ensemble O Vos Omnes, Vespres d’Arnadí i Arnau Tomàs i Mercè Hervada, les quals van esgotar les entrades a tots els emplaçaments on hi van actuar. El FeMAP compta amb un pressupost de mig milió d’euros i, a banda de la programació de concerts, inclou d’altres propostes culturals, com ara visites guiades a monuments i nuclis antics. A més, també es van dur a terme prop d’una vintena d’actuacions en residències d’avis, hospitals i centres d’acollida de col·lectius en risc d’exclusió.