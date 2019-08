L’FC Andorra B s’estrenarà contra el Bell-lloc Atlètic el 7 de setembre

El nou FC Andorra B, el filial tricolor, ja coneix els seus rivals. L’equip ha quedat enquadrat dins del grup 21 de quarta catalana i començarà la competició el 7 de setembre contra el Bell-lloc Atlètic Club, a les cinc de la tarda, al Prada de Moles. Així, tots els diumenges a aquesta hora que juguin com a locals, acolliran els seus partits d’una categoria en la qual només volen estar el temps just i necessari. D’aquesta manera, el filial va començar a entrenar fa dues setmanes, mentre que el juvenil ho va fer la setmana passada i el cadet i l’infantil, aquest dilluns.

En aquesta categoria, els andorrans s’enfrontaran també al CF Miralcamp, Associación Fotbal Les, FC Ribera d’Ondara, CF Barbens, Sant Guim Club Futbol, CD Magraners, Torrefarrera CF, CF Vilanovenca, CF Balàfia B, CF Pardinyes B, CF Coll de Nargó, CF Verdú-Vall del Cord, UE Castelldans, Torres de Segre Club Esportiu, FC Rialp i CF Albesa. Entrenen els dimarts, dimecres i divendres de les 20.30 hores a les 22.00 hores al Prada de Moles.

Formaran l’equip Víctor Silverio, Nico Monetti, Rafa Cervós, David Cortés, Aaron Martínez, Nicolás Emir, Sergi Gómez, José Marinho, Jacobo Gracia, Bruno Monteiro, Fran Hernández, Paolo da Costa, Alberto Valero, Carles Areny, Bryan Pubill, Xavi Andorrà, Joan Fonseca, Rafa Pereira i Quim Altés. Així mateix, no es descarta poder comptar amb jugadors del juvenil en cas de necessitar-los. D’aquest destaca per exemple el cas d’Izan Fernández, que entrenarà a les ordres de Gabri García però que jugarà a les ordres del tècnic Richard Imbernón.

L’equip compta amb jugadors com Silverio, Marinho, Fran Hernández, Andorrà, Pubill o Da Costa

Segons va explicar l’entrenador Carlos Sánchez, «hem pogut introduir tres veterans i hi ha quatre jugadors de 25 anys, la resta són jugadors de 19 a 22 anys. El que volia era fer sobretot gent amb experiència que doni informació a la gent jove per poder donar-los continuïtat». Pel que fa al grup 21, va comentar que «hi ha una mica de tot, és tota la zona de Lleida, comencem a casa, que és el que volia, i després sortim a Pardinyes». «La veritat és que no conec massa la divisió però pel que he pogut saber, s’assembla molt a la nostra Segona Divisió», assegurava i remarcava que «anirem a poc a poc i ja m’ho trobaré». «Hi ha gent que no ha jugat a aquesta categoria però que es coneix tota la comarca, el Fran Hernández, per exemple, m’ha donat referències», afegia.

Així, va assegurar que «la nostra idea és ascendir de divisió amb els jugadors de la qualitat que hem agafat». «El grup s’està acabant de formar, però començar una setmana abans em fa patir», reiterava.

Per un altre costat, va indicar que «amb la gent que hem agafat i amb la qualitat que tenen, volem la sortida en curt, molt toc de pilota, sortir des de baix i anar saltant línies des de baix». «Començarem primer amb aquesta filosofia i després ja veurem, encara que a fora potser haurem de modificar la manera de jugar perquè dependrà del rival i del camp», subratllava.

Precisament el tema dels camps de futbol és el que més li preocupa per la seva nefasta qualitat. «Diuen que l’estat d’alguns camps de Quarta Catalana són una mica dolents», afirmava i reiterava que «hi haurà molta diferència amb Prada de Moles, on entrenem i amb una gespa nova de fa tres anys». «Els terrenys de joc em fan por perquè n’hi ha alguns que estan una mica trinxats», sentenciava.

En aquesta línia, va comentar que «comptem amb grans recursos» i que «entrenem tres dies al nostre camp». «Hem de ser molt forts a casa, sobretot tenint gent amb molta experiència, que ens ajudarà molt», reiterava. «Estic molt orgullós d’estar dins del projecte, ha estat per a mi una alegria i una motivació extra», concloïa el tècnic.