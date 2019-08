L’FC Encamp s’estrena contra el Lokomotiv Daugavpils

El Sideco FC Encamp s’estrena avui a les 17.30 contra el Lokomotiv Daugavpils en el primer enfrontament de la fase prèvia de la Lliga de Campions de futbol sala a Macedònia. Els encampadans s’enfrontaran també al Shkupi i al Cardiff University.

L’entrenador Moi Gonçalves va explicar a EL PERIÒDIC que «afrontem la fase amb molta il·lusió, coneixedors de la dificultat de participar en una competició d’aquesta mena». «Cada vegada els equips es reforcen més per passar de fase i nosaltres, cada any que passa, és una mica més complicat fer una convocatòria», remarcava i afegia que «tenim les baixes de Juli Sánchez i Javier Saviola, el primer per un tema laboral i el segon per un tema familiar, fet que ens complica una mica més». «L’equip es troba amb molta ambició i amb ganes de fer un bon paper», comentava abans del debut.

A més, va indicar que «l’amfitrió és l’equip favorit per passar de fase». «El primer partit és el més complicat i després poden passar moltes coses com expulsions o lesions», reiterava i afegia que «el debut es fa contra un equip molt fort físicament, amb jugadors amb molta experiència que faran un gran torneig». A parer seu, «el Cardiff és més o menys del nostre nivell però arribarem els dos molt cansats en el darrer partit, caldrà veure com s’afrontarà». «Hem viatjat amb 11 jugadors i un haurà de tornar el dijous, és complicat però partim amb molta il·lusió», reiterava el tècnic encampadà.