Temporada «difícil com totes» per al sènior B

El sènior B del BC MoraBanc Andorra afronta una temporada més a la Lliga EBA amb l’objectiu de formar jugadors i competir. L’equip ha sofert canvis i confia en consolidar-se a la categoria.

Els canvis que s’han produït en la plantilla fa que sigui una temporada «difícil com totes», indicava l’entrenador, Xavi Luque, perquè «seguim sent un equip molt jove, pugen jugadors del júnior que necessiten treballar molt per adaptar-se en una categoria que és molt exigent» com l’EBA. Per tant, preveu un curs que «serà complicat». Entre els reforços es troba Alexis Bartolomé, que ha de donar un plus al conjunt: «Els anys que ha estat a Santander li han anat molt bé, s’ha desenvolupat físicament com a jugador, ha treballat molt al gimnàs, li han donat moltes oportunitats i les ha sabut aprofitar. Va marxar amb unes característiques i les ha millorat». Un dels veterans de la plantilla és Oriol Fernàndez. El paper d’aquests jugadors serà «ajudar als joves a competir en aquesta lliga», exposava l’aler, perquè aquesta campanya «tenim gent encara més jove que no té tanta experiència en aquesta lliga».