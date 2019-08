La propietat no té constància de l’informe geològic del Govern

La propietat de la parcel·la on es va produir l’esllavissada de la CG1 desconeix els resultats del primer informe geològic que va encarregar el Govern, el qual dictamina que l’alteració del terreny va ser la causa del despreniment de rocs, segons va anunciar dilluns el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres. «No tenim constància de l’estudi i, en conseqüència, no podem manifestar-nos sobre una informació que desconeixem», va explicar el representant legal de l’empresa que és titular del solar anomenat la Portalada.

El representant legal lamenta que l’Administració informi primer a l’opinió pública i no a les parts implicades



Assabentar-se pels mitjans de comunicació de les conclusions de l’informe no ha agradat. «No pot ser que l’Executiu informi primer a l’opinió pública que als altres agents implicats en el cas», va lamentar l’advocat. En aquest sentit, cal recordar que el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, tampoc va ser informat tot i que dilluns va defensar que la col·laboració entre ambdues administracions és bona.

Sense contacte

Preguntat sobre què sap la propietat de la gestió de la problemàtica que s’està duent a terme, el representant va indicar que «no massa». En aquest sentit, Vila va reconèixer que no està en contacte amb la família Cachafeiro –explotadora del centre comercial Punt de Trobada i titular del solar a través de diferents empreses– «des que vam resoldre el problema de la circulació». És a dir, des del 10 i 11 d’agost, quan es van gestionar els passos alternatius per diferents accessos de l’establiment: per l’interior de l’aparcament i la part posterior de l’edifici en un primer moment, i pel pàrquing situat a la l’entrada del centre comercial, posteriorment.



Respecte a les mesures que està prenent l’Executiu, el lletrat va indicar que «actua mogut per una qüestió de força major». Per tant, va assenyalar que no requeria el permís de la propietat per instal·lar dins de la parcel·la un sistema de drenatge per extreure l’aigua estancada que hi ha a la cubeta. El mateix succeeix amb el dic de contenció que licitarà al setembre per substituir el mur de contenció de formigó i fusta que es va alçar d’urgència a la zona després de l’esllavissada.