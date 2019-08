Els partits creuen que la prohibició de Rossell no reduiria l’alcoholisme

Els repetits aldarulls durant les matinades de les darrers festes majors van forçar al ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, a prendre un contundent posicionament que no ha acabat de convèncer tant a les formacions que integren la coalició com als partits de l’oposició.

La proposta per endurir la llei qualificada de seguretat pública a partir de la prohibició de la venda d’alcohol dins dels recintes firals que s’instal·len durant la festa major és una mesura que els diferents dirigents consultats per aquest rotatiu coincideixen en assenyalar que no ataca l’arrel de la problemàtica.

Un dels que es va expressar amb més vehemència respecte aquesta coerció va ser el líder de terceravia, Josep Pintat, partidari d’apostar per la prevenció. «L’alcohol es consumeix habitualment i el que s’ha de fer és fomentar l’educació al jovent pel riscs que comporta i no pas prohibir-lo», va manifestar Pintat. A més, el polític lauredià va recordar que ell ja viure uns fets semblants com a cònsol l’any 2005 i va opinar que «s’està creant una polèmica innecessària» ja que «sol passar cada estiu».

Per a la presidenta del PS, Susanna Vela, el focus de la problemàtica és el consum d’alcohol entre menors, raó per la qual considera que «l’Administració s’ha de posar a treballar». En relació a la proposta del ministre, Vela va declarar que «totes aquelles mesures que vagin a millorar la gestió del problema de les addiccions seran benvingudes», tot i que va recelar que amb aquesta proposta s’acabi reduint l’alcoholisme. «No tinc la seguretat que tot el que es consumeix a les festes majors vingui de les barres. No només passa per prohibir. El que hauria de fer el Ministeri de l’Interior és una bateria de solucions», va afirmar Vela, qui va suggerir recuperar les esmenes que va intentar introduir el PS a la llei de la seguretat pública.

La consellera de DA, Mònica Bonell, va demanar tenir més amplitud de mires «per analitzar si realment s’acabaria erradicant el problema», atès que «de vegades les prohibicions no aporten una solució quan els joves tenen altres maneres d’accedir a l’alcohol». Amb tot, Bonell va reconèixer que la necessitat de comptar amb «una regulació millor» i va subratllar la campanya de sensibilització duta a terme des del Govern.

El conseller de L’A, Ferran Costa, va admetre que «és una evidència que tenim una problemàtica punyent que la llei de seguretat pública no ha sabut resoldre», motiu pel qual va advocar per «fer alguna cosa més enllà de la llei». «Com a legisladors no ens podem permetre que en el nostre país hi hagi tants menors amb borratxeres i comes etílics», va afegir Costa·, qui va aplaudir la campanya a les xarxes socials com una «mesura innovadora» per arribar al jovent.