Marsol arreglarà el carrer de l’Aigüeta si surt reelegida

L’actual estat del carrer de l’Aigüeta d’Andorra la Vella no ha passat desapercebut per la cònsol major, Conxita Marsol. De fet, es va apropar la setmana passada per comprovar in situ el seu estat, tal com va revelar la dirigent en declaracions a l’ANA. «Sóc molt conscient que aquell paviment no ha acabat d’anar bé. Està en molt mal estat», va manifestar.

Terceravia afirma que hi ha «deficiències» en la gestió de la higiene pública

El departament d’obres de la corporació ha fet treballs provisionals i la cònsol va defensar que s’havien dut a terme petites actuacions perquè «no era el moment de gastar diners quan l’any vinent el que volem fer és donar-li un tractament per unificar-lo amb l’avinguda Meritxell». És a dir, fer-lo per a vianants.



La possibilitat de mirar de solucionar el problema en l’actualitat està descartat perquè, segons Marsol, «ara no està pressupostat». Tot i això, es va comprometre a treballar en l’espai si surt reelegida com a cònsol major.



Un dels problemes que pot comportar la reconversió per a vianants del carrer de l’Aigüeta són els aparcaments que tenen tant l’entitat MoraBanc com l’Hotel Les Fonts, en aquest sentit Marsol no va donar-li importància. «Com hem fet en el carrer Babot Camp, se’ls donarà accés i autorització, i ja està». Marsol també es va comprometre a millorar els problemes d’aparcament en aquella carrer, un dels més transitats de la capital.

Terceravia denuncia la falta d’inversions a la capital

D'altra banda, el comitè parroquial de terceravia a Andorra la Vella va denunciar ahir que algunes zones de la parròquia pateixen «l’abandó» per part del govern comunal. En concret, adverteixen que «els canvis i les reformes que s’han portat terme darrerament han estat una acció selectiva tot i que el comú les ha volgut vendre com la gran transformació de la capital».



No és l’única crítica que va fer pública ahir el comitè parroquial. Al seu parer, la parròquia també té «deficiències en la gestió de la higiene pública importants». En concret, la formació va incidir en els «barris més allunyats dels gran eixos comercials». Com a conseqüència d’aquestes mancances, terceravia creu que «gran part de la ciutadania se sent menystinguda».



Amb tot, el comitè parroquial demana a Marsol que «no defugi responsabilitats», «vetlli per a tothom, sense distincions», i treballi per una parròquia «moderna». «Sense que això comporti la «pèrdua de la netedat i la polidesa», va manifestar el comitè.