Calvó defensa les ajudes al vehicle elèctric tot i els recels de l’AIVA

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va defensar ahir les ajudes estatals destinades al vehicle elèctric, emmarcades en el programa Engega, davant del recel de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), que dubta de la fiabilitat d’aquests vehicles sense combustió.

«L’elèctric és un vehicle a emissions nul·les i és obvi que des de la perspectiva ambiental és interessant potenciar-lo», va manifestar Calvó, que pensa que l’aplicació de la taxa per als vehicles més contaminants «no ha suposat un impacte important». «Cada vegada hi ha més vehicles elèctrics i estic convençuda que els concessionaris també tenen dins del seu catàleg de models una proposta de vehicle elèctric», va declarar Calvó en referència a l’evolució del sector.

A més, la titular de Medi Ambient va sostenir que l’elèctric «és un vehicle que pel mateix model costa molt més car que els vehicles de gasoil i gasolina», raó per la qual considera que «l’ajuda de l’estat té sentit perquè el que fa és equiparar el cost». En aquest sentit, Calvó és partidària que la decisió final del client no recaigui merament en el seu cost sinó que sigui «per altres paràmetres com poden ser els ambientals».

Així mateix, Calvó va insistir que ja existeix una taxa relacionada amb les emissions de CO2, motiu pel qual va esgrimir que «el que hem de fer ara és mirar amb la perspectiva ambiental internacional, que evoluciona molt ràpid en matèria de canvi climàtic, per saber si s’han d’ajustar aquestes taxes».

Aquest és un del conglomerat de mesures que emana des del Consell General per lluitar contra el canvi climàtic i que s’està treballant amb el col·lectiu Fridays for Future «per saber el seu retorn», atès que «era important consultar-los per conèixer el seu parer».

Homogeneïtzació dels comuns

Respecte a la recent llei aprovada de conservació del medi natural i arran de la polèmica generada per l’ascensió d’un pilot d’enduro al pic Negre, Calvó va declarar que aquesta llei preveu l’obligació per part dels comuns de tenir regulacions de l’accés al medi natural en un termini de dos anys. «Hi havia algun comú que encara la tenia pendent» va recordar la ministra.