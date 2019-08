An-danda-ra remasteritza ‘L’últim estiu a Ordino’

El llibre va complir vint anys de la seva aparició l’any passat i compta amb una ruta per la parròquia d’Ordino, en la qual es poden veure alguns dels escenaris que surten a la història, i una obra de teatre. L’entrada per a les funcions de L’últim estiu a Ordino tindrà un preu de 10 euros i es podrà adquirir de manera anticipada al Museu Nacional de l’Automòbil, al Museu Casa d’Areny-Plandolit, al Museu Casa Rull, a la Farga Rossell, a la Casa de la Vall i a l’Espai Columba.

L’argument de l’obra explica com Sumpta, una de les filles dels barons de Senaller i Gramenet, Donya Carolina i Don Guillem, després de la mort del seu pare ha d’abandonar la casa familiar d’Ordino per poder arreglar els papers de l’herència. En molt poc temps passa de ser una nena que trescava muntanyes a ser una senyoreta de ciutat.

Una obra clàssica del panorama teatral del país, L’últim estiu a Ordino, serà remasteritzada. Es produirà el 29 d’agost i el 5 de setembre per la companyia teatral An-danda-ra, dins el programa de les Nits d’estiu als museus. L’escenari de la representació serà el Museu Casa d’Areny-Plandolit, el mateix lloc on succceeix part de la història de la novel·la de Joan Peruga. L’horari será a les 21.00 hores.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació