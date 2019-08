El Funicamp serà gratuït per veure la Vuelta als Cortals

D’altra banda, a partir de les 20 hores del divendres dia 30 i durant tot el dissabte 31 d’agost, l’accés als Cortals d’Encamp, des de les Pardines, serà restringit a veïns i cortalans. Pel que fa al diumenge dia 1, a partir de les 14 hores, es tallarà per a tothom l’accés a la carretera dels Cortals, des de la cruïlla de la rotonda del Funicamp, fins aproximadament a les 19 hores.

Amb la finalitat d’efectuar els preparatius necessaris al Funicamp, com és l’augment de les cabines, el giny restarà tancat el pròxim divendres 30 d’agost, ja que l’arribada dels corredors està prevista pel pròxim diumenge 1 de setembre. Durant aquest dia, el Funicamp oferirà una jornada de portes obertes gratuïta amb l’horari d’obertura ampliat, que serà de les 8 a les 21 hores.

Amb motiu del pas de La Vuelta 2019 per Andorra, amb arribada als Cortals d’Encamp, el comú encampadà va informar que s’han adoptat diverses mesures que afectaran la circulació de vehicles, l’estacionament a l’aparcament de les Feixes, i el funcionament del Funicamp i del bus a les Pardines.

