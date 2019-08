La Fira del Llibre d’Organyà tindrà lectures populars

La 23a Fira del Llibre del Pirineu proposa aquest dissabte, 31 d’agost, la tercera edició de la Carrerada de Llibres, una activitat amb la qual es vol omplir de lectors i lectores les voreres de la carretera C-14 al seu pas per Organyà i reivindicar el valor i el plaer de la lectura com a acte popular, va informar RàdioSeu.

Tothom qui s’hi vulgui sumar podrà llegir al peu de la via un fragment del llibre que hagi triat. L’acció es durà a terme a les 12 del migdia, tot i que la concentració prèvia es farà a les 11.45 hores a la plaça Major. Cadascun dels lectors llegirà durant 20 minuts. Les persones que estiguin interessades en participar-hi poden inscriure’s prèviament, de manera totalment gratuïta, a travésd’Internet.

La proposta no comportarà cap tall de trànsit a la C-14 i, per tant, els ocupants dels vehicles també podran veure la iniciativa mentre travessen la vila. «Serà una lectura compartida per donar visibilitat al llibre com a font del saber», remarca l’organització. Una vintena d’editorials i llibreries mostraran i posaran a la venda centenars de títols amb el Pirineu com a l’eix central dels continguts, que abraçaran diversos gèneres, des del llibre de viatge fins a la poesia, incloent-hi narrativa, assaig, història, biografies, etc. A més, prop de 30 autors seran a la Fira per presentar les seves darreres novetats.

Un altra de les propostes destacades és la lectura de dues homilies contemporànies que l’organització encarrega a personalitats destacades del món de la literatura i el pensament. Enguany, els homiletes seran l’escriptor i traductor Raül Garrigasait i l’arxiver i prevere Benigne Marquès. La Fira inclourà també l’acte de lliurament dels premis literaris Homilies d’Organyà i serà clausurada, diumenge a migdia, pel cantautor Lo Pau de Ponts. La Fira del Llibre del Pirineu té els seus orígens, l’any 1997, a Martinet de Cerdanya. Des del 2003, Organyà, la vila de les Homilies, acull i fa créixer aquesta fita cultural que és tot un referent de la literatura de muntanya.