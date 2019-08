El Govern admet que el preu dels lloguers és superior a 600 euros

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ahir va voler aclarir les dades del preu mitjà del lloguer que inclou la darrera Enquesta de Pressupostos Familiars i que fixa aquest import mensual durant el 2018 en 601 euros. «Hem de tenir present que aquest estudi calcula el pressupost mitjà que cada família destina a l’habitatge i que això no és el mateix que el preu mitjà d’accés al mercat del lloguer», va insistir Gallardo tot admetent que segurament hi ha pisos que superen els 600 euros mensuals. De fet, en aquest sentit, va anunciar que Estadística, amb la col·laboració de l’AGIA, està treballant en un estudi «acurat i fidedigne» que parli estrictament del preu d’accés a l’habitatge de lloguer segons els metres quadrats i en funció de la parròquia.

El titular d’Economia va precisar que la mostra de l’Enquesta de Pressupostos Familiars és de 920 persones durant dos anys, el 20% de les quals es renoven cada trimestre. Tot i així, ell mateix va admetre que «no és prou representativa» i va aprofitar per avançar que ja han decidit que la propera publicació «no parlarà del preu del lloguer, sinó del percentatge de les despeses familiars que es destina a l’habitatge» per tal d’evitar confusions.

Reaccions a la publicació

Malgrat que el titular d’Economia comparegués per donar explicacions sobre aquestes dades d’habitatge, de seguida que va fer-se pública la xifra dels 601 euros de preu mitjà del lloguer van començar a proliferar els comentaris d’indignació. Des de l’USdA, el seu secretari general, Gabriel Ubach, va acusar el Govern «d’estar disfressant els números». «Només cal anar a qualsevol immobiliària i demanar un pis de lloguer a 600 euros al mes per veure que aquesta realitat no existeix», va apuntar Ubach tot convidant els llogaters que paguen més de 600 euros de mitjana a enviar els seus rebuts mensuals al cap de l’Executiu. El president de Podem Andorra, Joan Seguí, va parlar d’una enquesta «feta a mida a la recerca d’un resultat determinat». I des de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra, el seu coordinador, Joao de Melo, va considerar-la una estadística «molt irreal». «No hi ha cap pis per sota dels 600 euros, sinó que vingui DA i ens digui on podem trobar-los», va manifestar De Melo.

L’Executiu anuncia que treballa amb l’AGIA en un estudi del preu d’accés a l’habitatge de lloguer

Més enllà de les crítiques, però, tant polítics com sindicalistes van posar sobre la taula possibles solucions al problema de l’habitatge. «Nosaltres proposem que el Govern obri un període de tres mesos perquè tots els propietaris inscriguin els seus pisos en un registre de la propietat i si no ho fan, que siguin sancionats amb el 5 o el 10% del valor del seu immoble», va suggerir el secretari general de l’USdA. Des del PS, De Melo va insistir un cop més en la proposta de crear pisos socials amb els fons de reserva de la CASS, mentre que Ubach va proposar que un 20% dels pisos de qualsevol nova construcció es destinin a la protecció oficial.

Mesures concretes

Més enllà de donar explicacions, el ministre de Presidència va deixar entreveure que segurament el Govern acabarà renovant la mesura que prorroga un any els contractes de lloguer que expiren i que impedeix apujar-ne el preu més enllà de l’IPC. «Ja va anunciar-se a la Taula Nacional de l’Habitatge i és una de les opcions que podem donar com a bones perquè és immediata i efectiva, ja que el retorn que hem obtingut és positiu», va destacar Gallardo. De fet, va explicar que el mateix raonador del ciutadà va valorar l’acció com a positiva perquè «ha tret molta pressió a les famílies que pateixen pel fet que la finalització del seu lloguer pugui abocar-les a una rescissió del contracte o a un increment del preu», a més de recordar que tant ell com d’altres actors han demanat reiteradament que s’allargui aquesta mesura.

El PS i l’USdA insisteixen a crear pisos de protecció oficial, però exposen diferents propostes

«Tot i que no podem limitar-nos a aquesta acció, pensem que pot ajudar a curt termini», va manifestar el ministre de Presidència tot insistint que «una de les prioritats d’aquest Govern és donar resposta al problema de l’habitatge, i no només per a les persones que venen a fer la temporada d’hivern, sinó també per a les que viuen al país». I si bé va assegurar que l’Institut de l’Habitatge serà una realitat aquesta mateixa legislatura i permetrà recopilar informació així com impulsar mesures en aquest àmbit, Gallardo va deixar en l’aire d’altres accions com són crear un registre de la propietat. De tota manera, sí que se segueix treballant en el registre de pisos buits i, segons va indicar el titular d’Economia, «els set comuns tenen la voluntat de facilitar aquesta informació i dos ja han comunicat que intentaran fer--nos-la arribar durant els propers dies o setmanes».