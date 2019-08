La Cenba es constitueix i celebra la seva primera reunió

Per part del Govern ha assistit la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell. La Comissió té les responsabilitats de participar en l’elaboració de l’Estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra, fer-ne el seguiment, l’avaluació i les revisions.

La trobada, segons un comunicat del Govern, va permetre presentar i constituir formalment la Cenba, un òrgan consultiu i de coordinació de les actuacions del Govern i dels comuns en matèria de conservació de la biodiversitat i de participació de la societat civil. Alhora, es va posar sobre la taula una proposta de reglament per al funcionament intern de la comissió, que s’aprovarà en la pròxima trobada.

La Comissió de coordinació i desenvolupament de l’estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra (Cenba) va celebrar ahir la seva primera reunió, d’acord amb els terminis previstos per la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.

Per El Periòdic

