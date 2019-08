Tal dia com avui de fa 16 anys anys

► La nova llei d’expropiació donarà més competències als comuns La modificació legislativa permetria que els tràmits per disposar d’un terreny fossin més àgils i la reforma adaptaria el text al d’ordenament territorial.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació