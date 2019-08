Els futbolistes tornen a reclamar el dret a vot a l’assemblea de la federació

El president de l’Associació Futbolistes Andorrans (AFA), Ilde Lima, va explicar que «volem començar a treballar aquesta temporada» i que «l’AFA està formada per diferents jugadors de la Lliga Nacional». «La situació de l’FC Lusitans va precipitar la creació de l’entitat perquè volíem donar suport als jugadors respecte a advocats» i va remarcar que «seria just tenir un vot dins de l’assemblea de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) perquè sense els futbolistes el futbol no es pot explicar». «Entrenadors i àrbitres tenen vot però els jugadors són una mica el col·lectiu oblidat quan som els protagonistes, serà un dels punts a començar a debatre a partir de les eleccions a la FAF», aclaria i recordava que «un cop se sàpiga qui és el president ens asseurem».

«És un dret que tenim i s’ha d’escoltar la nostra realitat, per créixer és important», remarcava.

Així mateix, va revelar que no ha parlat amb les dues candidatures que concorreran a les eleccions però va subratllar que «farem una comissió». «Volem millorar la Lliga Nacional, aquestes associacions van proliferant als petits països però San Marino l’ha creat fa poc», subratllava.

En aquest sentit, va indicar que «el futbol andorrà ha de créixer molt» i «quan no hi ha diners, les coses són complicades, però actualment estem rebent-ne de la UEFA i de la FIFA i, per tant, aquests s’han de portar a millorar les coses relacionades amb els jugadors com, per exemple, tenir ambulàncies al camp». «Nosaltres no en tenim, amb l’excusa que l’hospital està a prop, però la lliga s’ha professionalitzat i cada vegada hi ha més contacte físic», manifestava. «Volem que els jugadors, quan arribin al país, no es trobin desemparats per la llei, volem que tinguin una mica d’ajuda perquè ens arriben molts casos de nanos que arriben enganyats», assegurava.