El Lokomotiv Daugavpils venç i atropella l’FC Encamp

El Lokomotiv Daugavpils es va imposar ahir per 7 a 3 a l’FC Encamp en la seva estrena a la Lliga de Campions de futbol sala. Els andorrans van aconseguir empatar a 1 però passats els primers deu minuts, amb molts errors, els rivals no van perdonar i van marxar al descans amb un còmode 5 a 1. A la represa, els encampadans no van poder fer massa cosa i ara se centren en el partit d’avui contra l’Shkupi de Macedònia, que juga com a amfitrió de la ronda prèvia de la competició.

D’aquesta manera, tal com va explicar Moisés Gonçalves, entrenador de l’equip, «la veritat és que estic sorprès perquè la primera part de la primera part hem fet un bon partit, hem jugat i competit bé». «Esperava un poc més d’ells però a partir de l’1 a 1 hem comès quatre errors molts greus i l’altre equip no ha perdonat», comentava i assegurava que la segona part «ha estat molt complicada encara que han aixecat el peu de l’accelerador».

En aquesta línia, va remarcar que «ja sabíem de les dificultats en les quals ens trobaríem, i a sobre amb baixes, encara que això no és cap excusa». «Ara toca recuperar els jugadors pel pròxim partit, competir i gaudir», afegia.

Pel que fa al rival va comentar que «té molt de ritme» i que «és molt bo en l’1 contra 1». «Sens dubte ens farà patir molt», remarcava.