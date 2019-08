Els infermers demanen celeritat per prescriure medicaments

Aprofitant l’avinentesa que ahir la Generalitat de Catalunya va aprovar ahir el decret d’acreditació de prescripció infermera, el president del Col·legi d’Infermeria d’Andorra, David Cusidó, va tornar a reclamar una llei que reguli les competències del gremi i va criticar el greuge comparatiu que pateix el seu col·lectiu a Andorra en relació amb els països veïns.

Segons Cusidó, la prescripció de medicaments a Andorra per part dels infermers «seria un pas més per les competències» ja que considera que aportaria «molta eficiència i qualitat». Aquesta reivindicació, que no és nova, finalment ha vist la llum a Espanya, quelcom que el president del col·lectiu va lamentar pel fet que «els països veïns cada vegada estan avançant més i nosaltres estem entre 30 i 40 anys endarrerits».

En aquest sentit, Cusidó va expressar que «ja hem verbalitzat al Ministeri de Salut el comunicat de la Generalitat». Amb tot, perquè els infermers a Andorra puguin prescriure medicaments primer cal una llei que precisament reguli les competències d’aquest col·lectiu. «Ja fa vuit anys que portem lluitant», va exclamar Cusidó, qui opina que aquesta llei «ha de caure pel seu propi pes» atès que «no pot haver-hi una reforma sanitària sense comptar amb els professionals del col·lectiu sanitari més important del país», integrat per prop de 500 persones.

«Estem parlant d’infermeria, un fonament de la sanitat pública. No pot ser que al 2020 no hi hagi una llei que reguli la pràctica», va afegir Cusidó, qui confia que en aquesta legislatura s’accedeixi al tràmit parlamentari amb el treball conjunt del Ministeri de Salut i els grups parlamentaris.

El passat mes de juny el Col·legi d’Infermers d’Andorra ja va mantenir una reunió amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el seu president va mostrar-se esperançat perquè es reverteixi la tendència i les demandes del col·lectiu siguin ateses.