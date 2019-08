Marín i Estévez, preparats per a la pròxima temporada

L’estructura de boardecross de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) segueix amb la seva preparació de cara a la nova temporada. Tant Lluís Marín com Maeva Estévez estan treballant per tal de posar les bases del pròxim curs. Els dos esportistes de la FAE participen de diferents estades.

Lluís Marín va fer una primera estada a Val d’Isère. Després, l’estiu el va portar a una segona concentració, en aquest cas a les Deux Alpes. Aquesta mateixa setmana, el rider andorrà està de preparació a Andorra, amb treball físic. Serà a partir de setembre quan s’intensificaran les estades per seguir amb la pretemporada.

Per la seva part, Maeva Estévez ha estat a Autrans, Grenoble, on del 19 al 24 d’agost ha fet salt d’esquí i físic. Al mes de setembre, del 8 al 13 formarà part d’una nova estada de bicicleta que la portarà dels Alps fins a la mar, és a dir de Mont de Lans a Cassis, Marsella. La programació de pretemporada inclou una estada a l’Stelvio.