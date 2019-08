Fàbrega demana accelerar el conveni sanitari amb l’Hospital

Després d’haver mantingut trobades amb el cap de Govern, Xavier Espot, i amb l’ambaixador espanyol, Àngel Ros, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, es reunirà el proper mes de setembre amb la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, el darrer actor implicat en l’ampliació del conveni sanitari que vol establir el batlle urgellenc amb l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

«Encara no tenim agendada la data però tenim el compromís de la consellera per veure’ns a principis de setembre», va expressar Fàbrega en declaracions a aquest rotatiu. La voluntat de l’alcalde és poder traslladar a Vergés la petició per convertir Meritxell en el centre hospitalari de referència per als pacients alturgellencs, que fins ara s’han de desplaçar fins a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova a Lleida. En aquest sentit, la sensació de Fàbrega és que la proposta tindrà una bona receptivitat atès que compta amb el vistiplau de la gerent de la Regió Sanitària de Lleida, Divina Farreny.

Durant el transcurs de la reunió, Fàbrega també demanarà a Vergés que sigui la Generalitat qui agafi les regnes d’aquest procés negociador i convoqui als tres agents implicats en una trobada conjunta per accelerar els terminis. De totes maneres, l’alcalde és conscient que mentre no s’hagi format un govern estable a l’Estat espanyol el processos per comptar amb un interlocutor s’alentiran. «A mi el que m’agradaria és que els polítics ja sortissin i que fossin directament els tècnics els que comencessin a treballar-ho», va desitjar Fàbrega.

Tot i que l’hospital ja disposa de convenis puntuals amb la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell com és en el cas de les broncoscopies, les angiografies o els tractaments de diàlisi renal, el propòsit de Fàbrega és fer extensible aquests acords al tractament de pacients a la unitat de cures intensives (UCI), així com també en relació a aquelles especialitats que siguin equiparables a les que ofereix l’Arnau de Vilanova.

A l’espera de les proves pel GPS de l’aeroport

En aquest proper mes de setembre està previst que els tècnics de l’Oficina Federal de l’Aviació Civil de Suïssa realitzin els vols de prova amb el sistema de navegació per satèl·lit (GPS), que ha de permetre aterrar avions en condicions d’adversa visibilitat. Aquest és el termini que van donar a conèixer les fonts oficials del Govern espanyol tot i que a data d’avui, i després d’haver mantingut una reunió amb el responsable de la infraestructura aeroportuària, l’alcalde la Seu admet no tenir constància respecte a quan estan agendades les proves que haurien de verificar si la pista pot estar operativa de cara a la primavera del 2020.