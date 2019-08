Lloguers d’entre 750 i 1.000 euros per pisos de dues habitacions

Les immobiliàries asseguren que el preu mitjà de 601 euros de lloguer que recull l’Enquesta de Pressupostos Familiars del 2018 és «irreal» i, de fet, les agències consultades per aquest rotatiu constaten que no disposen de cap pis per sota dels 600 euros entre la seva oferta actual. Segons la informació facilitada, el lloguer d’un pis de dues habitacions a Andorra la Vella o Escaldes-Engordany oscil·la entre els 750 i 1.000 euros mentre que un immoble de més compartiments és pràcticament impossible trobar-lo per sota dels 1.000 euros.

Les agències expliquen que fa més d’un any que pateixen la manca d’oferta i preus elevats

Tot i que el preu dels pisos de lloguers divergeix entre les diferents immobiliàries consultades, totes van coincidir a apuntar que disposen de poca oferta d’immobles i que cap s’ajusta a la mitjana que va publicar Estadística. De tota manera, des d’ABM Serveis Immobiliaris sí que van indicar que tenen en cartera un pis a 550 euros, tot i precisar que és d’una sola habitació i que en aquests casos solen tractar-se d’estudis. Pel que fa a la resta d’ofertes, si bé disposen d’immobles de dues habitacions a les parròquies centrals que ronden els 750 euros, van explicar que moltes vegades no inclouen l’aparcament ni les despeses d’aigua calenta i calefacció, a més d’afegir que sovint no reuneixen les millors condicions d’habitabilitat.

Diferència entre parròquies

Malgrat que la majoria d’agències constaten que els preus més alts es corresponen a les parròquies centrals, algunes van reconèixer que tant Sant Julià de Lòria com Encamp i Canillo en temporada d’hivern presenten cada vegada lloguers més elevats. Per exemple, la immobiliària API va parlar d’un pis de dues habitacions al Tarter a 1.500 euros. «El que passa en aquests casos és que hi acaben vivint –o malvivint– entre cinc i deu persones», va destacar l’agent immobiliari. De tota manera, des d’Eurofinques van manifestar que ara mateix només tenen un pis de lloguer, que és de dues habitacions i es troba a Encamp, a 650 euros i que els pocs que han tingut últimament se situaven per sobre dels 600. «Vam tenir-ne un de dues habitacions a Santa Coloma a 700 euros i un de quatre a Escaldes-Engordany a 900, que això sí que era una autèntica excepció», va remarcar el comercial.

946 o 1.100 euros són els lloguers més econòmics que tenen en cartera immobiliàries com And.Immo i API

Tot i així, a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany és impossible trobar casos com aquest darrer. Un pis de dues habitacions al centre de la capital costa 946 euros al mes i un altre de les mateixes característiques ubicat darrere de l’Illa Carlemany, 1.100. I aquestes són precisament les ofertes més barates de què disposen les agències And.Immo i API. Pel que fa a la resta, ja no baixen dels 1.000 euros quan es tracten d’immobles de tres habitacions i, segons van informar des d’API, «la majoria oscil·len entre els 1.500 i 1.800 euros».

Pocs resultats

Una simple cerca en un dels principals portals de recerca de pisos a Andorra, www.buscocasa.ad, demostra que són molt pocs els immobles que s’apropen a la ja esmentada mitjana de 601 euros mensuals. Si bé hi ha alguna oferta a 550 o 600 euros, totes elles es corresponen a pisos situats en poblacions properes a les pistes d’esquí, com Llorts, el Tarter o el Pas de la Casa, i en la majoria de casos a estudis d’un sol compartiment.

Jover diu que encara no han decidit sobre la congelació

El ministre Portaveu, Eric Jover, va matisar ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el Govern «encara no ha pres cap decisió sobre si congelarà un any més l’augment del preu dels lloguers mantenint l’increment de l’IPC com a topall màxim». Tot i així, va reconèixer que estan estudiant aquesta mesura, així com d’altres per aplicar a llarg termini, ja que són conscients que «hi ha una problemàtica i una situació d’estrès per trobar lloguers a preus assequibles».

D’altra banda, en referència a les dades sobre el preu dels lloguers que incorpora la darrera Enquesta de Pressupostos Familiars, Jover va entonar el mea culpa: «Des d’Estadística hauríem d’haver sigut més descriptius i cautelosos i haver acompanyat aquestes dades amb informació que no dugués a una mala interpretació».

Tot i que el dia abans ja havia comparegut el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, precisament per aclarir les dades publicades, el ministre Portaveu ahir va reiterar que «no són representatives de la situació actual del mercat de l’habitatge, sinó de la despesa associada als lloguers actuals de les persones enquestades». Jover també va admetre que «haurem de millorar la comunicació amb Estadística per evitar que les dades puguin donar peu a diferents interpretacions».