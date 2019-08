Tal dia com avui de fa 20 anys

El Principat ingressa a l’Aviació Civil. L’aleshores ministre portaveu, Enric Casadevall, va anunciar que el Govern aprovaria l’ingrés a l’organisme internacional al setembre. Aleshores, l’entitat reunia 185 estats.

La Xarxa de Metges de Capçalera serà una realitat a la tardor. El Ministeri de Salut va anunciar que 19 dels 27 metges en actiu s’havien adherit al programa i que se centralitzarà la informació sobre la història clínica.

Descobreixen a Pal antigues edificacions desaparegudes. El Ministeri de Cultura es va proposar reconstruir les restes localitzades en estat ruinós. «Permetrà la recuperació i la consolidació del teixit urbà», van precisar les autoritats.

La gestora de l’FC Andorra cedeix l’equip a la FAF. La junta del club va acceptar passar la gestió del primer equip a la federació per sortir de la crisi. Mentrestant, els jugadors mantenien la negativa a començar la lliga si no es complien els compromisos econòmics.

El protagonista: Josep Maria Goicoechea

L’exministre de Salut assegurava que si l’Executiu convertia la CASS en tercer pagador «l’Estat es posaria la soga al coll». A més, no era partidari de substituir els fulls grocs per targetes per així deixar d’avançar els diners en les visites al metge o la farmàcia. «Per al 80% dels ciutadans d’Andorra no es un problema avançar els diners», deia.