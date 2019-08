L’Ajuntament de la Seu fa un bon balanç de la festa major

El balanç que en fa l’Ajuntament de la Seu d’Urgell de la festa major acabada de finalitzar és molt positiu. La celebració va finalitzar dimarts a la nit amb el tradicional ball amb la Principal de la Bisbal, juntament amb el tancament del recinte de Casetes, on es va fer una sessió de discoteca mòbil.

En declaracions a RàdioSeu, el nou regidor de Festes i Tradicions de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, va afirmar que estan satisfets amb l’alta assistència «no només als dies propis de festa major, des de divendres, sinó també als actes previs (l’espectacle del Mag Lari va exhaurir les entrades) i a la participació en activitats esportives, culturals o lúdiques». Pel que fa a l’espai de Casetes, Guàrdia va destacar el ple assolit en concerts com els de Buhos, Porto Bello i Doctor Prats, com també la bona rebuda als grups de versions i DJs d’enguany. Aquesta edició, paral·lelament, va viure la consolidació de la plaça del Camp del Codina com a espai per a un públic de mitjana edat, amb les actuacions dels conjunts locals Froylands i Estació 67 i dels grups de tribut a Sopa de Cabra i Mecano.

Del cap de setmana, el tinent d’alcalde va destacar la gran concentració d’esdeveniments per a tots els gustos de què es va poder gaudir. També va esmentar el bon estat de salut dels actes més tradicionals, com ara el Ball Cerdà, el Correfoc, el Seu Folk, l’exhibició castellera -que enguany va incloure la presentació de la Colla Castellera de Cerdanya- i la cercavila de gegants, que va servir per donar a conèixer la recuperació de la Mulassa de la Seu. L’Ajuntament, alhora, es va mostrar molt satisfet pel fet que la pràctica totalitat d’activitats programades es van poder dur a terme i la meteorologia va acompanyar cada dia, amb l’única excepció de la pluja puntual de dimarts.

En l’apartat familiar, destacava la bona resposta al concert del grup El Pot Petit, el Correaigua, la Festa Holi, la Ludoteca XXL, els jocs de taula i l’esperada novetat d’un tobogan de 25 metres. El consistori també va agrair el civisme de la majoria de veïns i visitants -amb excepcions com ara actes vandàlics contra cotxes estacionats al carrer- i la bona resposta al Punt Lila instal·lat al recinte de Casetes.