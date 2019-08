La Guàrdia Civil decomissa 20 quilos de marihuana

La Guàrdia Civil va decomissar nou plantes de marihuana en una finca del municipi de Senterada (Pallars Jussà). El material tenia un pes total de 20 quilos, per la qual cosa, tot i ser una quantitat de plantes petita, es tractava d’una plantació significativa segons els agents. Per aquest fet es va incoar una denúncia administrativa contra el responsable de l’espai, un home de 43 anys i de nacionalitat espanyola. Paral·lelament, la Guàrdia Civil va detenir dos homes, de 32 i 43 anys, i una dona de 37 anys després de localitzar una finca amb 54 plantes de marihuana al nucli dels Arcs, al municipi de Bellvís (Pla d’Urgell). En aquest cas el pes total era de 323 quilos i les plantes tenien una altura d’uns 2 metres. Els arrestats són de nacionalitat romanesa.

