El Govern anuncia que Chato verificarà la declaració de l’IRPF

El Govern treu ferro al fet de les presumptes irregularitats tributàries que va cometre el secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato: «Si hi ha un error, segurament serà per les diferents interpretacions que dona peu el concepte d’activitat professional que recull la Llei de Funció Pública i no per un afany lucratiu», va afirmar ahir el ministre portaveu, Eric Jover. Per això, el Govern admet la falta de concreció i treballarà per «clarificar el màxim possible» el terme activitat professional de la norma. És a dir, definirà quines activitats retribuïdes poden fer els funcionaris i treballadors públics en el seu temps lliure. Mentrestant, Jover va anunciar que Chato «s’ha posat en contacte» amb Tràmits «per verificar si va declarar» els 16.000 euros que va percebre de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) entre el 2015 i el 2018, tal com va publicar EL PERIÒDIC. «Si escau, corregirà la seva declaració. Com qualsevol ciutadà que comet un error a la renda», va afegir.

El secretari d'Estat no rebrà un expedient disciplinari perquè s’entén que ha actuat després de ser notificat



El Govern ha posat el cas en mans del Ministeri de Funció Pública i del gabinet jurídic per redefinir què s’entén com a doble activitat professional. En cap cas, però, això ha de comportar canvis en la llei, va advertir Jover. «Necessitem informació addicional per prendre decisions», va reiterar. D’aquesta manera, l’Administració se centrarà a ponderar les diferents activitats professionals que poden realitzar en un segon terme i en fixar el límit de les retribucions que poden percebre. «La remuneració econòmica és un element a tenir en compte per determinar si l’activitat suposa una segona feina o, per contra, una compensació per la tasca desenvolupada», va admetre Jover.



D’altra banda, i encara que el Govern no doni importància a la controvèrsia suscitada, Tributs ja li ha demanat un llistat dels funcionaris que podrien incórrer en aquesta situació per verificar les seves obligacions impositives. En aquest sentit, i després que el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, afirmés dimarts que «hi ha més persones dins de l’Administració [que fan el mateix] i no és un secret a veus», Jover va precisar que no tenen quantificades les persones que cobren retribucions per realitzar segones activitats. El que sí que ha constatat l’Executiu és que «Chato «ha complert amb totes les obligacions amb la CASS», va assegurar el ministre portaveu.

Sense expedient disciplinari

La situació en la qual es troba Chato i altres funcionaris i treballadors públics en cap cas es traduirà amb la incoació d’un expedient disciplinari cap al secretari d’Estat. «L’esperit de la llei és que primer hi hagi una tasca de notificació i regularització de les accions detectades», va defensar Jover després de llegir el punt 4 de l’article 75 de la Llei de la funció pública, que dictamina com s’han de resoldre les incompatibilitats. I pel que va explicar Jover, el secretari d’Estat està posant fil a l’agulla de manera voluntària.

Tributs demana un llistat dels funcionaris per comprovar les seves obligacions tributàries

La llei no preveu que els funcionaris i treballadors públics tinguin una doble activitat professional, però admet excepcions. «I obre la porta a un pacte de Govern», va manifestar Jover, que no va puntualitzar si es va arribar a aquest extrem amb Chato.El pacte a què van arribar, a petició del ministre d’Economia, és que deixaria de dedicar-se a l’àmbit futbolístic.

En defensa de Chato

Jover va manifestar que l’Executiu dona suport a Gallardo en la decisió de ratificar en el càrrec a Chato. A més, va sortir en defensa. D’una banda, va destacar la «proactivitat» que ha tingut el secretari d’Estat per verificar la seva declaració de l’IRPF així com «la bona tasca» que ha fet dins de l’Administració, la qual s’ha traduït en l’atorgament de diversos «càrrecs de responsabilitats».



De l’altra, va realçar la feina com a àrbitre i delegat de camp que feia per la FAF des del 1996. «Aquestes activitats ajuden al teixit cultural, associatiu i esportiu,el qual aporta riquesa al conjunt del país i un valor afegit a la societat», va dir.