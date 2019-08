Setze propietaris d’edificis pagaran per obres al Pas

Setze propietaris de terrenys, d’edificis o locals de la plaça de l’Església del Pas de la Casa i dels seus voltants pagaran entre tots ells un total de 216.000 euros per les obres que es faran en aquest indret i que consistiran en la renovació d’algunes voravies, la renovació del paviment de la via pública, la instal·lació de nou enllumenat pública i la construcció d’instal·lacions d’altres serveis. Així es desprèn de l’ordinació que regula la contribució especial dels treballs de remodelació de l’indret i que ahir es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Aques mètode és similar respecte al que es va utilitzar fa uns anys per remodelar la zona del Carrer Major de la localitat encampadana.

Les obres que preveu l’ordinació, que ja s’han iniciat i que segons fonts comunals es troben en una fase molt avançada, permetrà de retruc als propietaris augmentar el valor dels béns dels tributaris. En total, els propietaris assumiran un cost proporcional en funció del nombre de metres de la façana. La resta de depesa fins als 1,3 milions l’assumirà el comú d’Encamp.

Resistències elèctriques

Segons fonts de la corporació, hi ha dos propietaris que també han demanat instal·lar resistències elèctriques a les voreres per fondre la neu a l’hivern i evitar d’aquesta manera s’hi acumuli neu o gel.

Entre els dos, hauran de pagar un total de 30.000 euros, i la proporció que hagin d’assumir també anirà en funció dels metres totals que tinguin de la façana.

El termini de pagament per a les obres és de cinc anys i es pot fer de manera fraccionada. Des del mateix Comú expliquen que aquest mètode s’ha fet previst segons la llei, però que de fet la corporació encampadana és la que l’ha utilitzat més respecte a la resta de corporacions.