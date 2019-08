L’Assemblea del Fòrum de la Joventut, el 21 de setembre

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra ha convocat una assemblea per al proper dissabte 21 de setembre amb l’objectiu, entre d’altres, de tancar els comptes de l’exercici 2018 que no van poder aprovar-se en la sessió anterior per la falta de quòrum. Tal com s’indica a l’avís publicat ahir al BOPA, la convocatòria va dirigida a tots els joves del Principat d’entre 16 i 29 anys i també posarà sobre la taula l’avantprojecte de pressupost de l’exercici 2020 i les propostes per a l’últim trimestre del 2019 i l’any 2020. Els organitzadors de l’Assemblea seran els responsables de publicar el lloc i l’hora de l’esdeveniment durant els propers dies.

El president del Fòrum Nacional de la Joventut, Oriol Servera, ja havia explicat en una entrevista a aquest rotatiu uns mesos enrere que d’entre els projectes que estan preparant destaquen la continuació del de robòtica, la col·laboració amb el col·lectiu Versus Norte, per promoure els artistes de rap del país, i el Festival Ull Nu, que se centra en el cinema emergent, així com l’organització d’una nova Lliga d’Skate.