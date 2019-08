La dona de Gea, investigada per beneficiar-se de la FAF

Segons es desprèn de l’informe policial de l’Operació Cautxú, al qual EL PERIÒDIC ha tingut accés, Frances Ellen Doonan, dona del secretari de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Tomàs Gea, s’hauria beneficiat del programa esport-estudi de l’entitat.



Així, explica que Gea hauria vist la possibilitat d’ampliar el negoci de Doonan «obrint una escola d’idiomes Impuls Idiomes i contractant els seus serveis per facilitar classes de reforç de llengua anglesa als alumnes que han volgut enfocar la seva formació cap al futbol i matricular-se al col·legi del Pirineu». Per tant, l’informe assegura que «Gea donà un impuls al negoci de la seva dona contractant els serveis extraescolars pels infants que volen dedicar-se professionalment al futbol».



En total, s’haurien ingressat 10.914 euros, és a dir, 1.810 euros al mes entre el 26 de febrer de l’any 2018 i el 26 de juny del mateix any.