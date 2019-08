Macron visitarà el Principat el 13 i 14 de setembre

El Govern va donar ahir més detalls de la visita institucional que el Copríncep i president de França, Emmanuel Macron, farà al Principat al setembre: serà els dies 13 i 14 de setembre i no el 12, tal com s’havia previst inicialment. A més, el Govern treballa perquè visiti totes les parròquies, va indicar ahir el ministre portaveu, Eric Jover, que no va concretar més detalls de l’agenda prevista. Tot i això, està previst que es tractin les negociacions sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea.



Macron es va comprometre a venir al país coincidint amb l’inici del nou curs polític i pocs dies després de la celebració del dia de Meritxell en la trobada que va mantenir el passat juny amb el cap del Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, a l’Elisi.



Les dates de la seva visita, però, van ballar en el calendari. En un primer moment, abans d’anunciar que seria al setembre, s’havia apuntat la possibilitat que el cap d’estat vingués abans de les eleccions de la passada primavera, encara durant el mandat de Toni Martí. Després del 13 i 14 de setembre, Macron s’afegirà als seus antecessors més recents en el càrrec a venir a Andorra, un gest que malgrat que no sigui una norma escrita, s’ha convertit en una tradició en els últims 50 anys.