Noves ajudes econòmiques per valor de 13.000 euros pel tall a l’RN-22

El ministre de Finances, Eric Jover, va anunciar ahir l’aprovació d’una segona remesa per pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera RN-22 el passat mes de maig. Així doncs, el Govern atorgarà un total de 18 noves ajudes que sumen un valor de 13.045,81 euros relacionats amb la totalitat de l’import cotitzat referent a la CASS patronal (15.5%). En aquest sentit, Jover va posar de relleu que el passat 14 d’agost l’Executiu ja va validar 37 peticions que van ascendir a un import de 38.799 euros.



Cal recordar que el volum total de sol·licituds presentades va ser de 102, que representen un cost total de 113.000 euros. D’aquesta manera, i a mesura que l’Executiu vagi corroborant la informació complementària que està demanant als comerços, està previst que hi hagi noves remeses que actualment s’estan estudiant.



A més, cal tenir present que el Comú d’Encamp també va aprovar un paquet de mesures per compensar-los les pèrdues, amb una partida de 90.000 euros per fer-hi front.