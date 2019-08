Tal dia com avui de fa 12 anys

La cantant andorrana Brigit’s va actuar a la plaça de Carlemany d’Escaldes-Engordany en el marc del cicle Colors de Música. L’actuació va comptar amb un repertori divers de la vocalista, que va incorporar tant peces del seu debut discogràfic com d’altres temes d’estils variats.

Per El Periòdic

