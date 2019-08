Vila aparca les obres de la tirolina tres mesos abans de les eleccions

Tot i que el calendari d’execució per iniciar les obres del projecte de la tirolina estava previst per a l’agost del 2019, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va deixar entreveure ahir que, a falta de tres mesos per les eleccions comunals, la licitació per a la construcció del giny no s’efectuarà fins al proper mandat.

Un dels motius d’aquest retard és que la corporació encara espera tenir el vistiplau del Ministeri de Medi ambient després d’haver presentat els informes elaborats per Ambiotec. «Espero que arribi abans de final de mandat perquè ja fa dies que el tenen. Em consta que hi estan treballant. A més hi ha hagut contactes per fer les coses perquè hi hagi el mínim d’incidència en la fauna i en la flora del bosc», va expressar Vila.

Cal recordar que els estudis d’impacte mediambiental havien aixecat polseguera per la superfície d’arbres que s’haurien de talar i pels efectes que repercutirien en la preservació del gall de bosc, raó per la qual la plataforma Desperta Laurèdia o el col·lectiu Apapma havien presentat al·legacions al respecte i, fins i tot, es va obrir una campanya a Change.org en contra del projecte. De totes maneres, Vila va treure ferro a l’impacte que tindria la infraestructura de sortida i va comentar que «potser sí que s’haurien de talar 20, 30 o 40 arbres» .

Precisament els informes que sí van resultar favorables per a la autorització del giny són els que va presentar el comú al departament de transport per cable, tal com va anunciar ahir el ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo. En aquest sentit, de moment el beneplàcit de l’Executiu és parcial, un fet que no ha impedit que la corporació hagi començat a moure’s per buscar finançament. «Esperar a tenir els permisos no vol dir que no haguem tingut contactes amb bancs, inversors i gent amb la qual hem reflexionat sobre com ha de ser aquesta empresa. I ens agradaria que com més privat fos millor», va afirmar Vila, tot i que també va reconèixer que «el comú hi podria participar una mica».

Així doncs, tot fa indicar que el fet d’aparcar el projecte fins al proper mandat provocarà que la tirolina es converteixi en una arma electoral entre les diferents candidatures que es presentin, entre les quals encara és una incògnita saber si es reeditarà Laurèdia en Comú. El mateix Vila no va aclarir si optarà a la reelecció.

El que sí es manté ferm malgrat el retard en l’inici de les obres és la reunió de poble, tal com va assegurar el mandatari lauredià. «Sí que la farem i serà una reunió de poble inicial per veure com estan les coses», va manifestar Vila, qui va detallar que aquesta tindrà lloc al setembre, «possiblement el 17, 18 o 19».

D’altra banda, el cònsol va treure pit que aquest any Naturlandia comptarà amb números verds i va pronosticar que, a falta de dades oficials, durant el mes d’agost «haurem fet rècord de vendes» amb dies en els quals s’han superat els 2.800 visitants.

Comencen les obres per refer la carretera d’Auvinyà

Josep Miquel Vila, va avançar ahir que en qüestió de dies s’anunciaria oficialment l’adjudicació per arranjar la carretera carretera CS130, que dóna accés a Auvinyà, i que uneix Sant Julià amb Naturlandia «perquè hem detectat que hi havia deficiències pel trànsit i pels veïns».

Poques hores després, segons va explicar la representant dels veïns de la Zona Residencial d’Auvinyà, Carmen Gutierrez, ahir mateix a la tarda ja van començar les obres de reconstrucció «de la carretera enfonsada de la urbanització». Aquesta mesura arriba després que un equip del COEX constatés la setmana passada que s’havien d’efectuar treballs en dos punts concrets de la via per reduir i evitar el despreniment de roques. Així mateix, els veïns d’Auvinyà ja s’havien queixat en reiterades ocasions del perill d’esllavissades que pateixen diverses vies d’accés al nucli de població. El primer despreniment es va produir fa dos anys al punt quilomètric 1,5 de la CS130 que van deixar malmesa la malla metàl·lica. El segon incident va ocórrer el passat mes de novembre quan va cedir una part del terraplè que suporta la carretera comunal a l’alçada de la capella romànica de Sant Romà.

Per la seva banda, Vila va defensar que «amb la carretera hi ha hagut una desatenció no només a Auvinyà, sinó a tot arreu perquè no teníem cèntims per invertir».