Les vendes dels supermercats creixen un 5% al mes de juny

Les vendes a les grans superfícies van augmentar durant el mes de juny gairebé un 5% respecte al període de l’any anterior. El que més augmenta, segons les dades que ahir va publicar el departament d’Estadística del Govern, és la venda dels productes no alimentaris, amb un 6,9%, mentre que els alimentaris creixen un 2,2%.

D’aquesta manera les vendes van augmentar un 4,8%, una variació que se situa per sobre de la registrada a Espanya, on és del 0,6% i de França, on cau un 2,1%, si bé la dinàmica del subgrup alimentació segueix una tendència contrària a la dels països veïns. Si s’analitza l’evolució dels darrers dotze mesos, l’agost i el desembre del 2018 són els mesos que més destaquen per un augment de les vendes de productes alimentaris. A més a més, cal assenyalar que l’índex registrat al juny és un 10,2% superior al mes de maig.

Quant a l’ocupació que depèn de les grans superfícies, cal destacar que augmenta un 0,8% respecte del mateix mes de l’any anterior i una caiguda del 0,1% respecte al mes de maig. Pel que fa al volum de dones i homes ocupats en les grans superfícies comercials, cal destacar que al juny el 63,2% corresponia al gènere femení i el 36,8% restant al masculí, distribució que presenta una gran estabilitat durant els darrers dotze mesos. En relació amb el mateix mes de l’any anterior, la proporció de dones ocupades creix l’1,1% al juny, mentre la d’homes cau un 1,8%.