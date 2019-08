El PS insinua que Gallardo i Jover haurien de dimitir pel ‘cas Chato’

El PS es va pronunciar ahir de manera contundent sobre la polèmica que ha suscitat que el secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato, percebés 16.000 euros de la Federació Andorrana de Futbol i no els declarés a l’Agència Tributària. Més que els fets de Chato, el partit va criticar amb més força com el Govern ha gestionat la crisi. Fins al punt que dir que el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, voreja «l’amiguisme més ranci» plantejant una regularització posterior de la situació en la qual es troba el número 2 del ministeri. Per tot plegat, exigeixen al cap de Govern una «destitució immediata d’aquelles persones que no són dignes d’ocupar llocs de responsabilitat en l’Executiu».

El ministre es reafirma i diu que el secretari d’Estat és una persona de la seva confiança



Tot i que no els menciona, el PS assenyala amb el dit a Chato, així com al ministre d’Economia i el ministre portaveu, Eric Jover, per les declaracions posteriors a la crisi. La formació creu «inapropiades fora de lloc i profundament preocupants» les paraules de Gallardo, el qual creuen que «volia minimitzar normalitzar, justificar, i fins i tot, esborrar el cas d’aquest cobraments i de les accions associades». Sobre Jover i les regularitzacions a posterior que va anunciar per «deixar el tema tancat», el PS es pregunta «si aquesta seria l’actitud amb una persona que no tingués la responsabilitat política de Chato».



Respecte al procedir del secretari d’Estat, el partit va afirmar que «les manques de declaració de l’IRPF no serien errors, menys encara quan la persona que els comet és un excel·lent coneixedor de la legislació tributària».

Gallardo es reafirma

Preguntat per la qüestió ahir, Gallardo va reiterar que no tenia «cap element més» del que va dir en dies anteriors. «Em reafirmo en les meves paraules: Chato és una persona de la meva confiança i a dia d’avui es manté en el càrrec», va constatar. D’altra banda, el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, va acudir ahir a un acte públic i no es va voler pronunciar al respecte. «El ministre [d’Economia] és la persona adient per fe declaracions i ja s’ha posicionat. No puc afegir res més», va al·legar.

Terceravia espera una explicació

El PS és l’únic partit que s’han pronunciat públicament sobre l’afer. El grup parlamentari de terceravia es reunirà la setmana per «analitzar amb més detall» la situació, va anunciar ahir el president del partit, Josep Pintat. «De moment hem de ser prudents sobre aquesta qüestió i fins que no coneixem bé el cas no ens pronunciarem perquè estaríem contribuint a generar més polèmica», va precisar, a la vegada que va deixar la porta oberta a una possible pregunta al Govern sobre la qüestió. «Perquè ens ajudi a aclarir què ha passat i com està regulada la llei», va dir.