Mbappé, Dembélé i Umtiti, fora de la llista de França

La fase de classificació per a l’Eurocopa torna a inicis del mes de setembre. El dia 10 Andorra visita l’Stade de France a Saint-Denis per enfrontar-se a França. El combinat gal, l’actual campió del món, comptarà amb algunes baixes significatives, amb les absències dels lesionats Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé, i de Samuel Umtiti per decisió tècnica.

La resta d’estrelles franceses estaran disponibles per als partits que tenen davant Albània i Andorra. Entre les novetats hi ha la convocatòria de Jonathan Ikoné. A més del jove jugador del Lille es troben a la llista Hugo Lloris, Alphonse Areola, Mike Maignan, Lucas Digne, Léo Dubois, Clément Lengret, Lucas Hernández, Aymeric Laporte, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Kurt Zouma, Blaise Matuidi, Steven N’Zonzi, Corentin Tolisso, Paul Pogba, Moussa Sissoko, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann i Thomas Lemar.

Umtiti, central de l’FC Barcelona, va perdre la temporada passada la titularitat després de patir una llarga lesió i és la primera vegada que queda fora de la convocatòria bleu per decisió tècnica. «No m’oblido de tot el que ha aportat a la selecció, però des del març passat la seva situació no és fàcil i al juny va empitjorar», va assenyalar el seleccionador gal, Didier Deschamps, remarcant que «tracto de ser lògic en funció del que penso. Ha passat temps i la seva situació no millora. La selecció ha de seguir avançant. La porta sempre està oberta, però he d’aportar oxigen i regenerar». Sobre un altre blaugrana, Dembéle, el tècnic en altres ocasions s’ha mostrat crític amb la seva vida fora dels terrenys de joc. Un debat que també existeix a Barcelona. En aquesta ocasió assenyalava que «si veiem el nombre de lesions i de partits que s’ha perdut, són molts. Té un potencial enorme, però ha de cuidar més el seu cos. No només ell. Tots els joves tenen problemes per entendre que hi ha coses que han de fer i unes altres que no», i Dembélé «ha de ser conscient de totes les exigències del futbol modern, i encara així no està a resguard de les lesions». «No li diré el que ha de fer, ni tampoc al seu cos mèdic. Només lamento que no estigui disponible i que de nou tingui una lesió muscular», concloïa.