Jilmar arriba a l’FC Andorra i Cristian marxa cedit

El mercat es tanca aquest cap de setmana i l’FC Andorra es mou ràpid per acabar de confeccionar la plantilla. A l’equip es produeixen altes i baixes. Per una banda arriba Jilmar Torres, i per l’altra marxa cedit Cristian Martínez .

El club amplia el nombre d’incorporacions d’aquest estiu per tenir un equip el màxim competitiu per a la Segona Divisió B. Jilmar és un lateral esquerre amb experiència a la categoria i prové de la UD Melilla. De 25 anys, anteriorment va jugar a la UE Sant Andreu i Atlètic Llevant B. L’arribada de jugadors també suposa la marxa d’altres, com la d’un que les últimes temporades ha estat peça fonamental per a l’equip tricolor a Primera Catalana. Cristian, que havia renovat aquest estiu, se’n va cedit a l’Inter Club Escaldes, on es trobarà amb futbolistes que la temporada passada van ser companys a l’entitat tricolor, com Marc Pujol, Emili Garcia, Rui Beja i Albert Reyes. Un altre que podria marxar cedit a algun club de la Lliga Nacional és Jordi Betriu.

Bikoro, un desig

L’FC Andorra estudia incorporar al jugador del Reial Saragossa, Federico Bikoro, jugador pel qual ha mantingut interès. Però el club no vol facilitar la seva sortida.